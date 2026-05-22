Pudumjee Pulp Paper Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pudumjee Pulp Paper Mills hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pudumjee Pulp Paper Mills noch ein Gewinn pro Aktie von 2,54 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pudumjee Pulp Paper Mills in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 153,6 Millionen INR im Vergleich zu 254,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,61 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Pudumjee Pulp Paper Mills ein EPS von 4,99 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,38 Prozent auf 525,06 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 776,46 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at