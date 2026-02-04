|
Pudumjee Pulp Paper Mills: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pudumjee Pulp Paper Mills hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,32 INR gegenüber 0,550 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 118,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.
