Puequ mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Puequ veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,45 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,51 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at