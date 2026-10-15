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15.10.2026 06:31:29
Puequ: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Puequ hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Puequ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38,52 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 2,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,49 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 169,01 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 123,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Puequ im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 10,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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