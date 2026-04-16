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16.04.2026 06:31:29
Puequ stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Puequ hat sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,83 JPY gegenüber 40,23 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,77 Prozent zurück. Hier wurden 2,54 Milliarden JPY gegenüber 2,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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