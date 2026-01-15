Puequ vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Puequ hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,61 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Puequ ein EPS von 28,44 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at