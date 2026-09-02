Puerto Ventanas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Puerto Ventanas gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,08 CLP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,73 CLP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,18 Milliarden CLP, während im Vorjahreszeitraum 39,10 Milliarden CLP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at