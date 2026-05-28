Puerto Ventanas: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Puerto Ventanas hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CLP, nach 1,35 CLP im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 40,44 Milliarden CLP gegenüber 38,06 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at