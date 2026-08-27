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27.08.2026 06:31:29
PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A im vergangenen Quartal 242,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A 280,8 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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