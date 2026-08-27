PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A im vergangenen Quartal 242,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A 280,8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at