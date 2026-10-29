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29.10.2026 06:31:29
PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 263,6 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 246,8 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
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