14.11.2025 06:31:28
Pulmonx legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pulmonx gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Pulmonx vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 21,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,4 Millionen USD umgesetzt.
