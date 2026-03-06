|
Pulmonx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Pulmonx hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Pulmonx mit einem Umsatz von insgesamt 22,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,92 Prozent verringert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,330 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pulmonx ein EPS von -1,440 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 90,50 Millionen USD gegenüber 83,79 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
