Pulmonx präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pulmonx gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pulmonx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at