Pulmonx: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pulmonx hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,61 Prozent auf 22,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at