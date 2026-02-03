Pulmuone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pulmuone hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 281,61 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 290,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 859,19 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pulmuone 817,70 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 343,57 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 637,00 KRW je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 3 380,19 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3 213,70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 745,00 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 3 391,00 Milliarden KRW gerechnet.

