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18.05.2026 06:31:29
Pulmuone präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pulmuone veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Pulmuone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -148,000 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Pulmuone im vergangenen Quartal 850,35 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pulmuone 793,49 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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