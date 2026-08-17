Pulmuone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pulmuone präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 215,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -284,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Pulmuone mit einem Umsatz von insgesamt 893,55 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 839,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at