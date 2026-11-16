Pulmuone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pulmuone äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1103,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pulmuone ein EPS von 496,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 888,40 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 915,15 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at