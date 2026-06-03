Pulsar Helium: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pulsar Helium lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Pulsar Helium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at