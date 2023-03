Pulse Biosciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pulse Biosciences präsentierte in der am 31.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Pulse Biosciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,221 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,520 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 101,19 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Pulse Biosciences 0,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,501 USD. Im Vorjahr waren -2,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,70 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 50,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,42 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,750 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 0,71 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at