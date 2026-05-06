Pulse Biosciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pulse Biosciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at