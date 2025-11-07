Pulse Biosciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pulse Biosciences ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pulse Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at