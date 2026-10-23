Pulse Data präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pulse Data hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,22 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pulse Data -0,030 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pulse Data in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 406,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,3 Millionen CAD im Vergleich zu 3,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at