Pulse Data: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pulse Data hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pulse Data im vergangenen Quartal 3,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pulse Data 2,7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at