Pulse Data stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pulse Data hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2024 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pulse Data 0,010 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,7 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at