Pulse Data veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pulse Data hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pulse Data 0,020 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Pulse Data im vergangenen Quartal 6,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pulse Data 5,6 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,460 CAD. Im letzten Jahr hatte Pulse Data einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 51,09 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Pulse Data einen Umsatz von 23,38 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at