Pulse Oil präsentierte Quartalsergebnisse

Pulse Oil hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig standen 0,8 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 31,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pulse Oil 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

