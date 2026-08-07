Pulstec Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pulstec Industrial hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 16,41 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -13,890 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pulstec Industrial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 340,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 395,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at