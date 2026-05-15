Pulstec Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pulstec Industrial präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 92,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 179,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 881,2 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 920,7 Millionen JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 208,90 JPY. Im Vorjahr hatte Pulstec Industrial 260,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,55 Milliarden JPY – ein Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pulstec Industrial 2,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at