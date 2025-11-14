Pulstec Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pulstec Industrial gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 65,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pulstec Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 20,17 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pulstec Industrial im vergangenen Quartal 645,1 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pulstec Industrial 534,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at