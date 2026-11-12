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12.11.2026 06:31:28
Pulstec Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pulstec Industrial hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 2,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 65,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 661,3 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pulstec Industrial einen Umsatz von 645,1 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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