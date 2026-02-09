Pulstec Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pulstec Industrial präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 64,79 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pulstec Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 61,69 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,68 Prozent auf 591,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 633,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at