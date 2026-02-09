|
09.02.2026 06:31:29
Pulstec Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Pulstec Industrial präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 64,79 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pulstec Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 61,69 JPY in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,68 Prozent auf 591,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 633,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!