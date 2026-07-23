PulteGroup: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PulteGroup ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PulteGroup die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,56 Prozent auf 3,98 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at