PulteGroup: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PulteGroup gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PulteGroup in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,97 Milliarden USD im Vergleich zu 4,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at