PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.01.2026 07:22:00
Puma: Chinesischer Sportkonzern Anta wird größter Aktionär
Der kriselnde Sportartikelhersteller Puma bekommt einen neuen Großaktionär: Der chinesische Konkurrent Anta Sports steigt für 1,51 Milliarden Euro ein und übernimmt Anteile der französischen Familie Pinault.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
