PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

27.01.2026 07:22:00

Puma: Chinesischer Sportkonzern Anta wird größter Aktionär

Der kriselnde Sportartikelhersteller Puma bekommt einen neuen Großaktionär: Der chinesische Konkurrent Anta Sports steigt für 1,51 Milliarden Euro ein und übernimmt Anteile der französischen Familie Pinault.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu PUMA SE

