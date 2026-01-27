PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.01.2026 07:22:00
Puma: Chinesischer Sportkonzern Anta wird größter Aktionär bei Puma
Der kriselnde Sportartikelhersteller Puma bekommt einen neuen Großaktionär: Der chinesische Konkurrent Anta Sports steigt für 1,51 Milliarden Euro ein und übernimmt Anteile der französischen Familie Pinault.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu PUMA SE
|
07:22
|Puma: Chinesischer Sportkonzern Anta wird größter Aktionär bei Puma (Spiegel Online)
|
06:34
|Fila-Mutter Anta steigt bei Puma ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29 Prozent (dpa-AFX)
|
01:33
|Pinault family to offload €1.5bn Puma stake to China’s Anta Sports (Financial Times)
|
26.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|23.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|24,91
|15,65%