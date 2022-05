PUMA: Fußball trifft Motorsport in Madrid – Jan Oblak und Carlos Sainz im Gespräch über die Leidenschaft für den Sport des jeweils anderen

Jan Oblak, PUMA-Botschafter und Torhüter bei Atletico Madrid, und Carlos Sainz, Rennfahrer für die Scuderia Ferrari, fordern einander heraus, indem sie sich in die Welt des anderen wagen. In einem Interview mit dem Sportartikelhersteller PUMA tauschten sich die beiden Sportler über ihre Leidenschaft für Fußball und den Motorsport aus. Sie trafen sich bei einem Go-Kart-Rennen in Madrid.

FOOTBALL MEETS MOTORSPORT IN MADRID - Carlos Sainz and Jan Oblak | PUMA Ambassador and Atletico Madrid’s goalkeeper Jan Oblak and Scuderia Ferrari driver Carlos Sainz challenge themselves by entering each other's worlds. In an interview with Sports company PUMA, the two athletes exchanged their passion for Football and Car Racing while challenging themselves in a Go Kart Race in Madrid. (Photo: Business Wire)