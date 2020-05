PUMA-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch bei PUMA wegen Corona-Krise

Im ersten Quartal sank der Nettogewinn um mehr als 60 Prozent auf 36,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Operativ verdiente der adidas -Konkurrent mit 71,2 Millionen Euro rund die Hälfte weniger. PUMA litt dabei unter der Schließung seiner Läden - zunächst in China, ab Mitte März dann auch in Europa und Amerika. Der Umsatz sank dank eines guten Jahresauftakts in diesen beiden Regionen lediglich um 1,5 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro.

Für das zweite Quartal geht PUMA von einer nochmaligen Verschlechterung aus, da sich der Lockdown global erst richtig niederschlagen wird. Derzeit seien noch mehr als 50 Prozent der weltweiten Verkaufsfläche für Sport- und Lifestyle-Produkte geschlossen, so Konzernchef Björn Gulden. Um die Zeit niedrigerer Einnahmen überbrücken zu können, hat sich das Unternehmen eine zusätzliche Kreditlinie über 900 Millionen Euro gesichert.

Puma legen zu - JPMorgan: Gut auf Krise reagiert

Positiv ist am Donnerstag die Reaktion an der Börse auf die Quartalszahlen von PUMA ausgefallen. Der Kurs der Aktie legte am Vormittag via XETRA um 3,7 Prozent auf 56,80 Euro zu. Damit setzte sich der Mitte März begonnene Erholungstrend fort. Die Aktien des Kontrahenten Adidas gewannen derweil 3,1 Prozent.

Obwohl das Coronavirus den Absatz in der Region Asien-Pazifik belastet habe, habe sich PUMA beim Umsatz gut geschlagen, stellte Analystin Chiara Battistini von JPMorgan fest. Und selbst in Asien-Pazifik sei die Belastung nur etwa halb so schlimm gewesen wie von ihr befürchtet. Auch habe der Sportartikelhersteller mit Blick auf die Liquidität im Unternehmen rasch auf die sich verschlechternde Lage reagiert.

/nas/mis

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)