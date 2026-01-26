PUMA Aktie

Übernahmefantasie 26.01.2026 13:37:39

PUMA-Aktie erholt sich rassant von Kurseinbruch

PUMA-Aktie erholt sich rassant von Kurseinbruch

Die Aktien von PUMA haben die Verluste vom Freitag zu Wochenbeginn mit gut 15 Prozent Kursplus größtenteils wettgemacht.

Zuletzt schwankten die Aktien der Herzogenauracher zwischen Übernahmefantasie und Ernüchterung.

Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Die Pinault-Familie hält knapp 30 Prozent der PUMA-Anteile.

Mitte Januar waren PUMA-Papiere nach einem Bericht über das Interesse von Anta Sports an dem Pinault-Anteil mit 24,91 Euro noch auf das höchste Niveau seit Mai 2025 geklettert. Nach dem Rutsch auf 18,28 Euro kosten sie nun wieder 21,39 Euro.

Die Spekulationen halten sich hartnäckig: Schon seit Ende vergangenen Jahres gilt Anta, dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, als Interessent an PUMA.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

