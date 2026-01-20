PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Zusammenarbeit 20.01.2026 16:42:41

PUMA-Aktie im Minus: Neue Partnerschaft mit McLaren ab Saison 2026

PUMA und McLaren Racing sind eine "mehrjährige weltweite Partnerschaft" eingegangen.

Ab 2026 wird PUMA dabei die Team-Ausrüstung sowie Replika- und Lifestyle Kollektionen für McLaren Racing entwerfen, wie der Sportartikelhersteller mitteilte. Die Zusammenarbeit umfasst das gesamte Portfolio von McLaren Racing. Die PUMA x McLaren Racing Lifestyle-Kollektion werde am 20. Januar weltweit auf den Markt kommen, die Replika-Kollektion am 2. Februar.

Im XETRA-Handel verliert die PUMA-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 20,98 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA,Tooykrub / Shutterstock.com

15.01.26 PUMA Neutral UBS AG
14.01.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
08.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
PUMA SE 21,39 0,14% PUMA SE

