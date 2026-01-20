PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Zusammenarbeit
|
20.01.2026 16:42:41
PUMA-Aktie im Minus: Neue Partnerschaft mit McLaren ab Saison 2026
Ab 2026 wird PUMA dabei die Team-Ausrüstung sowie Replika- und Lifestyle Kollektionen für McLaren Racing entwerfen, wie der Sportartikelhersteller mitteilte. Die Zusammenarbeit umfasst das gesamte Portfolio von McLaren Racing. Die PUMA x McLaren Racing Lifestyle-Kollektion werde am 20. Januar weltweit auf den Markt kommen, die Replika-Kollektion am 2. Februar.
Im XETRA-Handel verliert die PUMA-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 20,98 Euro.
DJG/uxd/sha
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA,Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SE
|
20.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.01.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|21,39
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Wall Street schlussendlich deutlich tiefer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Die US-Börsen mussten am Dienstag starke Verluste hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.