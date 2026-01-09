Artemis Resources LtdShs Aktie
WKN DE: A0MK5T / ISIN: AU000000ARV3
|Agenturbericht
|
09.01.2026 11:09:40
PUMA-Aktie in Grün: Chinesische Anta zeigt Interesse an PUMA-Beteiligung von Pinault
Sowohl Artemis als auch PUMA lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits Ende August unter Verweis auf informierte Personen berichtet, dass PUMA-Großaktionär Pinault Optionen für den Sportartikelhersteller in Erwägung ziehe, darunter einen Verkauf der Anteile. Die Familie Pinault habe potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Schon damals hieß es, die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen.
Ende November berichtete Bloomberg, dass Anta zu den Unternehmen gehört, die eine mögliche Übernahme von PUMA prüfen.
Die PUMA-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 24,48 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Artemis Resources LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu PUMA SE
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|PUMA Buy
|Warburg Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Anta Sports Products LtdShs
|8,80
|-2,12%
|Artemis Resources LtdShs
|0,00
|0,00%
|PUMA SE
|24,55
|0,99%