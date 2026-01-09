Artemis Resources LtdShs Aktie

WKN DE: A0MK5T / ISIN: AU000000ARV3

Agenturbericht 09.01.2026 11:09:40

PUMA-Aktie in Grün: Chinesische Anta zeigt Interesse an PUMA-Beteiligung von Pinault

PUMA-Aktie in Grün: Chinesische Anta zeigt Interesse an PUMA-Beteiligung von Pinault

Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products hat einem Agenturbericht zufolge ein Kaufangebot für die 29-prozentige PUMA-Beteiligung der französischen Milliardärsfamilie Pinault unterbreitet.

Wie Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat der Jack-Wolfskin-Eigentümer sein Angebot bereits vor einigen Wochen vorgelegt. Auch die Finanzierung habe das in Hongkong börsennotierte Unternehmen bereits gesichert. Eine Antwort der Familien-Holding Artemis, die Angebote für ihre PUMA-Beteiligung von über 40 Euro pro Aktie erwarte, stehe jedoch noch aus.

Sowohl Artemis als auch PUMA lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits Ende August unter Verweis auf informierte Personen berichtet, dass PUMA-Großaktionär Pinault Optionen für den Sportartikelhersteller in Erwägung ziehe, darunter einen Verkauf der Anteile. Die Familie Pinault habe potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Schon damals hieß es, die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen.

Ende November berichtete Bloomberg, dass Anta zu den Unternehmen gehört, die eine mögliche Übernahme von PUMA prüfen.

Die PUMA-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 24,48 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

08.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
18.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
02.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Anta Sports Products LtdShs 8,80 -2,12% Anta Sports Products LtdShs
Artemis Resources LtdShs 0,00 0,00% Artemis Resources LtdShs
PUMA SE 24,55 0,99% PUMA SE

