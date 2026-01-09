PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Agenturbericht
|
09.01.2026 09:32:40
PUMA-Aktie in Rot: Chinesische Anta zeigt Interesse an PUMA-Beteiligung von Pinault
Sowohl Artemis als auch PUMA lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits Ende August unter Verweis auf informierte Personen berichtet, dass PUMA-Großaktionär Pinault Optionen für den Sportartikelhersteller in Erwägung ziehe, darunter einen Verkauf der Anteile. Die Familie Pinault habe potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Schon damals hieß es, die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen.
Ende November berichtete Bloomberg, dass Anta zu den Unternehmen gehört, die eine mögliche Übernahme von PUMA prüfen.
Die PUMA-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent auf 24,27 Euro.
DOW JONES
