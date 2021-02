PUMA-Aktie sehr schwach: PUMA überrascht mit Dividende für 2020 - Moderate Ziele für 2021

Sie soll 0,16 Euro je Aktie betragen, 2019 war die Zahlung ausgefallen. Wie der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mitteilte, hat er sich Ende Dezember refinanziert und die verbleibenden 200 Millionen Euro aus der syndizierten Kreditlinie bei 12 Banken einschließlich der staatseigenen KfW zum 1. Februar gekündigt. Somit hat er Spielraum für eine Dividende.

Der Dividendenvorschlag stehe im Einklang mit der Dividendenpolitik und entspreche einer Ausschüttungsquote von 30,3 Prozent des Konzernergebnisses, so PUMA.

PUMA erholt sich im vierten Quartal

PUMA hat ein gutes Schlussquartal hingelegt, aber insgesamt 2020 in seinem Geschäft die coronabedingten Lockdowns stark gespürt und den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz reduziert. Grund waren unter anderem, dass Fixkosten wie Ladenmieten weiter liefen, obwohl die Geschäfte geschlossen waren und Online-Bestellungen den ausbleibenden Kundenverkehr nur teilweise auffingen.

Im vierten Quartal steigerte PUMA das EBIT um knapp 15 Prozent auf 63,3 Millionen Euro, nach Steuern und Dritten blieben den Aktionären 24,7 Millionen Euro, ein Plus von 39 Prozent. Der Umsatz legte nominal um knapp 3 Prozent auf 1,520 Milliarden Euro zu, währungsbereinigt um gut 9 Prozent.

Im Gesamtjahr halbierte sich das EBIT auf 209,2 Millionen Euro, nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 78,9 Millionen Euro - ein Rückgang von fast 70 Prozent. Der Umsatz sank nominal um 5 Prozent auf 5,234 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug der Rückgang 1,4 Prozent.

Für das laufende Jahr veröffentlichte der Konzern - wie üblich - vorsichtige und bislang nur qualitative Ziele.

Der Umsatz soll währungsbereinigt "zumindest moderat" und "mit Aufwärtspotential" steigen, das EBIT und der Konzerngewinn eine "deutliche Verbesserung" zu 2020 hinlegen.

PUMA-Aktie schwach - Händler: 'Umsatzaussagen zu 2021 enttäuschen'

PUMA hat die Anleger am Mittwoch mit dem Ausblick für das neue Jahr 2021 enttäuscht. Kurz nach dem Handelsstart büßten die Papiere des Sportartikelherstellers im MDAX 3,17 Prozent auf 84,40 Euro ein. Damit weiteten sie ihre Verluste der vergangenen beiden Handelstage deutlich aus. Allerdings waren die Papiere in den vergangenen Monaten stark gelaufen.

Ein Händler sprach mit Blick auf Umsatz und operatives Ergebnis von einem zwar wie erwartet ausgefallenen vierten Quartal, monierte jedoch den Ausblick. PUMA stelle nur einen "leichten währungsbereinigten Anstieg der Umsätze" in Aussicht, die im vergangenen Jahr bei 5,2 Milliarden Euro lagen. Die Marktschätzungen indes seien von einem Plus von um die 15 Prozent ausgegangen, sagte er. Nun erhofft er sich mehr Klarheit im Zuge der Telefonkonferenz zu den Zahlen an diesem Nachmittag.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker