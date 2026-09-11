PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Berater
|
11.09.2026 09:14:41
PUMA-Aktie sinkt: Vertriebschef Matthias Bäumer legt sein Amt nieder
Der bisherige Vertriebsvorstand Matthias Bäumer gibt seine Position zum Monatsende auf, wie das Unternehmen mitteilte. Seine Aufgaben, darunter auch die Steuerung der Tochtergesellschaften des Konzerns, übernimmt zunächst Vorstandschef Arthur Höld, bis ein Nachfolger gefunden ist.
Bäumer bleibe aber in einer Beraterrolle für PUMA tätig und werde das Unternehmen auch im Aufsichtsrat des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund vertreten. "Es freut mich sehr, dass er sich bereiterklärt hat, uns weiterhin als Berater zu unterstützen", sagte PUMA-Chef Höld.
Bäumer war seit 2007 in verschiedenen Positionen bei PUMA tätig. Einen Grund für seinen Rückzug nannte das Unternehmen nicht. Seine Nachfolge werde "in weiterer Folge bekanntgegeben", heißt es in der Mitteilung weiter.
Die PUMA-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent auf 22,18 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
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Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA
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