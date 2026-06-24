PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Analysen im Fokus
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24.06.2026 12:34:00
PUMA-Aktie steigt nach Kurszielanhebung und Studien
Die Aktien von PUMA haben sich am Mittwoch wieder etwas vom schwachen Vortag erholt und kehrten im Handelsverlauf über die tags zuvor gerissene 50-Tage-Linie zurück. Inzwischen stehen sie 3,75 Prozent im Plus bei 27,12 Euro.
Da hatte sich Bernstein-Analyst William Woods skeptisch hinsichtlich der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal geäußert.
Inzwischen sorgten die Experten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank wieder für etwas mehr Optimismus. Goldman Sachs hob das Kursziel von 31 auf 33 Euro an und beließ die Einstufung auf "Buy". Analyst Richard Edwards rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten und verschob zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft. Adam Cochrane von der Deutschen Bank geht davon aus, dass sich im zweiten Quartal nach den unerwartet guten ersten drei Monaten weitere Anzeichen des Marken-Turnarounds zeigen.
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Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA
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