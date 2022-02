PUMA-Aktie tiefer: PUMA bleibt nach Rekordjahr 2021 sehr optimistisch

Beim Umsatz werde ein währungsbereinigtes Plus von mindestens zehn Prozent erwartet, teilte das Unternehmen PUMA am Mittwoch mit. Der Betriebsgewinn solle sich auf 600 bis 700 Millionen Euro verbessern von 557 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr. Allerdings stehe die Prognose unter dem Vorbehalt, dass die Produktion in den wichtigsten Herkunftsländern in Asien aufrechterhalten werde und es zu keinen wesentlichen Geschäftsunterbrechungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise komme. Zudem dürfte der Inflationsdruck durch höhere Frachtraten und Rohstoffpreise steigen. 2021 hatte das Unternehmen zeitweise mit Lockdowns in Fernost zu kämpfen.

Im XETRA-Geschäft gibt die PUMA-Aktie derzeit 0,70 Prozent auf 88,02 Euro ab.

München (Reuters)