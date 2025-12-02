PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Sector Perform
|
02.12.2025 10:00:00
PUMA-Aktie tiefer: RBC senkt Kursziel auf 17 Euro
Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei PUMA wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus.
Die PUMA-Aktie verliert nach der Rally der vergangenen Tage am Dienstag auf XETRA zeitweise 2,32 Prozent auf 20,23 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|PUMA-Aktie verliert etwas Schwung nach Übernahmespekulationen (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)