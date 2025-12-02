PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Sector Perform 02.12.2025 10:00:00

PUMA-Aktie tiefer: RBC senkt Kursziel auf 17 Euro

PUMA-Aktie tiefer: RBC senkt Kursziel auf 17 Euro

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für PUMA von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.

Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei PUMA wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus.

Die PUMA-Aktie verliert nach der Rally der vergangenen Tage am Dienstag auf XETRA zeitweise 2,32 Prozent auf 20,23 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA

