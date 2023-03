Puma-CEO will 10% EBIT-Marge "spätestens 2025" erreichen

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Puma strebt weiterhin eine EBIT-Marge von 10 Prozent sowie einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an. Spätestens 2025 sollten diese Ziele erreicht werden, sagte CEO Arne Freundt während der Jahrespressekonferenz. Vor einem Jahr hatte sein Vorgänger Björn Gulden ein Erreichen der EBIT-Marge von 10 Prozent für 2023 in Aussicht gestellt, aber auch gesagt, dass dies unter anderem wegen der schwachen Geschäftsentwicklung in China und unvorhersehbarer Covid-19-Unwägbarkeiten möglicherweise ein Jahr später erreicht werde könnte.

Ursprünglich hatte Puma 2018 das Ziel ausgegeben, bis spätestens 2022 eine EBIT-Marge von 10 Prozent zu erreichen. Dann kam zunächst die Covid-19-Pandemie, danach der Russland-Ukraine-Krieg mit makroökonomischen Implikationen dazwischen. 2022 verschlechterte sich die Marge auf 7,6 Prozent von 8,2 Prozent im Vorjahr. 2020 betrug sie 4,0 Prozent, im Vor-Pandemie-Jahr 2019 lag sie bei 8,0 Prozent.

Puma hat bei der EBIT-Marge noch Aufholbedarf im Vergleich zu Nike und Adidas.

March 01, 2023 05:35 ET (10:35 GMT)