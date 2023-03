Puma-CEO zeigt sich zuversichtlich für Trendwende in China

Von Ulrike Dauer

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Der neue Puma-Chef Arne Freundt hat sich auf seiner ersten Jahrespressekonferenz zuversichtlich gezeigt, eine Trendumkehr in China im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres zu erreichen.

Unter anderem will Freundt, seit Anfang November an der Spitze des Unternehmens, dies mit einem stärkeren Fokus auf "Performance"-Produkten erreichen, so dass die chinesischen Konsumenten Puma wieder stärker als Sport-Marke als als Lifestyle-Marke wahrnehmen. Die Sport-Kategorien Fußball, Laufen und Training sollen Freundt zufolge bei den lokal für den chinesischen Markt produzierten Produkten eine stärkere Gewichtung erhalten. Darüber hinaus will Puma die chinesischen Kunden stärker online und offline ansprechen und mehr in seine Online-Präsenz investieren, um die online-affinen chinesischen Konsumenten stärker zu "begeistern".

In dem wichtigen chinesischen Markt setzte sich Pumas prozentual deutlich zweistelliger Umsatzrückgang im vierten Quartal fort. Er betrug währungsbereinigt 39,1 Prozent, im Gesamtjahr betrug das Minus währungsbereinigt 36,3 Prozent. Derzeit kämpfen dort alle westlichen Sportartikelhersteller mit Umsatzrückgängen. Gründe sind temporäre Covid-19-Lockdowns, aber auch ein schon länger andauernder politischer Konsumentenboykott.

Unter den Influencern sieht Puma bei chinesischen Athleten wieder bessere Möglichkeiten, diese als Influencer zu gewinnen, als bei Künstlern der Unterhaltungsbranche.

Freundt hat sich vorgenommen, in China und den USA Marktanteile zu gewinnen. In China gibt es seiner Meinung nach "keinen Grund", warum der Abstand zu den Wettbewerben Nike und Adidas größer als in einem anderen Land sein sollte. Pumas aktuellen Marktanteil in China wollte Freundt nicht beziffern, Adidas sei dort nach Umsatz aber dreimal größer, Nike fünfmal. Derzeit entfalle bei Puma auf China etwa 5 Prozent des Gesamtumsatzes.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 06:19 ET (11:19 GMT)