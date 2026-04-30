PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
30.04.2026 09:08:49
PUMA CFO Markus Neubrand To Step Down; Appoints Mark Langer As Successor
(RTTNews) - PUMA SE (PUM.DE), on Thursday, announced that Chief Financial Officer Markus Neubrand will step down from his role effective April 30 and appointed Mark Langer as CFO and Member of the Management Board, effective May 1.
Langer will be responsible for Finance, Tax, Legal, Investor Relations and Internal Audit.
The company said that Neubrand will leave the company on September 30.
Langer brings more than 25 years most recently serving as CFO and Member of the Managing Board at Douglas AG, and previously held senior leadership roles at HUGO BOSS AG, including CEO and CFO.
The company said the departure was mutually agreed upon between the company and Neubrand.
On Wednesday, PUMA SE closed trading at 24.68 on the XETRA.
Analysen zu PUMA SE
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
